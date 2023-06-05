"Бавария" может продать "Реалу" основного защитника

Защитник мюнхенской “Баварии” и сборной Канады Альфонсо Дэвис может перейти в мадридский “Реал”, сообщает Marca.

По сведениям источника, представители королевского клуба уже провели предварительные переговоры со своими коллегами из Мюнхена. “Бавария” может согласиться продать игрока, так как он отказывается продлевать контракт, который действует до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Дэвис провел за “Баварию” 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.