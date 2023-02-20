"Бавария" и "Боруссия" Д узнали соперников в 1/4 финала Кубка Германии

Состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Германии сезона-2022/2023.

Мюнхенская “Бавария” на своем поле сыграет с “Фрайбургом”, дортмундская “Боруссия” на выезде встретится с “РБ Лейпциг”.

Все пары ¼ финала выглядят так:

“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Д

“Нюрнберг” – “Штутгарт”

“Айнтрахт” – “Унион”

“Бавария” – “Фрайбург”

Матчи состоятся 4-5 апреля.

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