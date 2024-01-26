Бавария близка к подписанию французского защитника

Сделка по переходу правого защитника Саши Боэ из Галатасарая в Баварию почти согласована.

По сообщению Фабрицио Романо, между клубами достигнут компромисс по трансферу 23-летнего француза, осталось только согласовать детали и оформить документы.

В ближайшее время Боэ прибудет в Мюнхен, чтобы пройти медосмотр.

Сообщается, что первоначальное предложение Баварии по игроку составило 15 миллионов евро с различными бонусами.

В нынешнем сезоне Боэ провел 31 матч за гранд турецкого футбола, в которых отметился двумя забитыми мячами.Transfermarktоценивает игрока в 22 миллиона евро.

23-летний Боэ выступает за Галатасарай с 2021 года. Стамбульский клуб выкупил футболиста у Ренна за очень скромную сумму (порядка 1,15 миллиона евро). В общей сложности француз сыграл за Галатасарай 83 матча (четыре гола).

Ранее Бавария пыталась пригласить Кирана Триппьера из Ньюкасла и Норди Мукиеле из ПСЖ, но переходы данных игроков оформить не удалось.