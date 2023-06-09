"Бавария" подписала бывшего лидера "РБ Лейпциг"

"Бавария" объявила о подписании контракта с бывшим полузащитником "РБ Лейпциг" Конрадом Лаймером.

Об этом информирует официальный сайт клуба.

26-летний футболист присоединился к "Баварии" в качестве свободного агента.

Он заключил долгосрочное трудовое соглашение до середины 2027 года.

В прошлом сезоне Лаймер провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.