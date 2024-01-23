Баскетболист Кливленда получил длительную дисквалификацию из-за употребления запрещенных веществ

Центровой Кливленд Кавальерс Тристан Томпсон получил длительную дисквалификацию за употребление веществ, запрещенных правилами антидопинговой программы НБА.

Как сообщает пресс-служба НБА, игрок сдал положительный тест на ибутаморен и SARM LGD-4033, которые используются для восстановления после травм. Томпсон не сможет помочь своей команде 25 матчей ближайших матчей.

В текущем сезоне НБА 32-летний канадец провел 36 матчей, набирая в среднем 3,8 очка и делая 3,9 подбора за 12 минут на площадке.

Томпсон ранее девять сезонов выступал за Кливленд, после чего играл за Бостон, Сакраменто, Индиану, Чикаго Буллз и Лейкерс. Кавальерс вновь подписали контракт с канадцем в 2023 году.

Кливленд занимает четвертое место в восточной конференции национальной баскетбольной ассоциации после 41 матча регулярного чемпионата.