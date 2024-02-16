Барселона заинтересовалась лидером Наполи

Неопределенностью вокруг будущего контракта с Наполи может подтолкнуть Барселону на то, чтобы перехватить у неаполитанцев их лидера.

По сообщениюIlMattino, президент «блауграны» Жоан Лапорта внес звезду неаполитанской команды Хвичу Кварацхелию в список покупок на летнее трансферное окно.

В Барселоне считают, что грузит будет подходить схеме 4-3-3, которой они планируют следовать и после ухода Хави, но многое будет зависеть и от нового тренерского штаба, который назначат «блаугранас».

Ранее президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что Кварацхелия доволен своим пребыванием в клубе, но разговоры по контракту, который истекает в 2027 году будут проведены по окончанию сезона.

В нынешнем сезоне грузин провел 30 матчей за Наполи, в которых отметился шестью голами и пятью ассистами.Transfermarktоценивает игрока в 80 миллионов евро

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