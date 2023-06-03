"Барселона" в феерическом финале выиграла женскую Лигу чемпионов

В финальном матче женской Лиги чемпионов “Барселона” обыграла “Вольфсбург” со счетом 3:2 и стала победителем турнира.

Немецкий клуб выигрывал после первого тайма благодаря голам Эвы Пайор и Александры Попп. Но во втором тайме каталонскому клубу победу принесли дубль Патрисии Гихарро и гол Фридолины Рольфё.

“Барселона” выиграла Лигу чемпионов во второй раз в своей истории. Ранее каталонцы становились сильнейшими в Европе в 2021 году.

“Барселона” - “Вольфсбург” - 3:2 (0:2)

Голы: Пайор, 3 - 0:1, Попп, 37 - 0:2, Гихарро, 48 - 1:2, Гихарро, 50 - 2:2, Рольфё, 70 - 3:2

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