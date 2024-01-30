Барселона согласовала трансфер шведского вундеркинда

Шведский Юргорден принял предложение Барселоны по 17-летнему полузащитнику Лукасу Бергваллю.

По сообщению Фабрицио Романо, «каталонцы» отдадут за шведского вундеркинда 7 миллионов евро как основную сумму и три миллиона дополнительных бонусов.

Полузащитник со своей семьёй сегодня пребывает в Барселоне, где со спортивным директором клуба Деку обговорит детали своего контракта. Для оформления трансфера остались незначительные моменты.

Ранее шведом интересовались франкфуртский Айнтрахт и дортмундская Боруссия.

Бергвалль присоединился к Юргордену в феврале 2023 года и провел в минувшей кампании чемпионата Швеции2023 года (он разыгрывается по системе весна-осень) 25 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Его контракт со скандинавским клубом действителен до конца 2025 года, аTransfermarktоценивает игрока в 5 миллионов евро.