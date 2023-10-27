Барселона - Реал Мадрид: где и когда смотреть онлайн матч Ла Лиги
В одиннадцатом туре Ла Лиги Испании нас ожидает первое Эль Класико нового футбольного сезона! Барселона подходит к этому матчу в статусе действующего чемпиона страны, но после десяти туров чемпионата каталонцы занимают только третье место в таблице. Реал Мадрид в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Испании и хочет вернуть чемпионский титул: перед началом одиннадцатого тура “меренги” лидеры Ла Лиги.
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В последний раз соперники встречались в июле 2023 года во время межсезонья. В Арлингтоне (США) Барса уничтожила своего соперника 3:0 (Дембеле, Лопес, Торрес), а Винисиус в составе Реала еще и не реализовал пенальти.
Однако это была неофициальная игра: сейчас ответственность за результат будет намного больше. Реал отлично знает, как побеждает в Каталонии. В последнем официальном матче между этими соперниками, когда Барса была хозяином поля, завершился победой Реала 4:0.
Матч между Барселоной и Реалом состоится не на Камп Ноу - домашний стадион Барселоны находится на реконструкции. Эту игру примет другая арена Барселоны: Эстадио Олимпико.
Игра начнется в субботу, 28 октября, и начнется в 16:15 по среднеевропейскому времени.
Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть эту игру в вашей стране, а также карту с началом матча в разных частях света.
- Армения - Setanta Sports, FastMedia
- Азербайджан - Setanta Sports, CBC
- Грузия - Setanta Sports, Silknet
- Израиль - One
- Казахстан - Setanta Sports
- Кыргызстан - Setanta Sports
- Латвия - Setanta Sports, TV3 Sport
- Литва - Setanta Sports, TV3 Sport
- Молдова - Setanta Sports
- Польша - Eleven, Canal+
- Таджикистан - Setanta Sports, Varjish
- Туркменистан - Setanta Sports
- Украина – MEGOGO
- Узбекистан - Setanta Sports, NTRC
- Эстония - Setanta Sports, TV3 Sport