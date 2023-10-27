Барселона - Реал Мадрид: где и когда смотреть онлайн матч Ла Лиги

В одиннадцатом туре Ла Лиги Испании нас ожидает первое Эль Класико нового футбольного сезона! Барселона подходит к этому матчу в статусе действующего чемпиона страны, но после десяти туров чемпионата каталонцы занимают только третье место в таблице. Реал Мадрид в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Испании и хочет вернуть чемпионский титул: перед началом одиннадцатого тура “меренги” лидеры Ла Лиги.

В последний раз соперники встречались в июле 2023 года во время межсезонья. В Арлингтоне (США) Барса уничтожила своего соперника 3:0 (Дембеле, Лопес, Торрес), а Винисиус в составе Реала еще и не реализовал пенальти.

Однако это была неофициальная игра: сейчас ответственность за результат будет намного больше. Реал отлично знает, как побеждает в Каталонии. В последнем официальном матче между этими соперниками, когда Барса была хозяином поля, завершился победой Реала 4:0.

Матч между Барселоной и Реалом состоится не на Камп Ноу - домашний стадион Барселоны находится на реконструкции. Эту игру примет другая арена Барселоны: Эстадио Олимпико.

Игра начнется в субботу, 28 октября, и начнется в 16:15 по среднеевропейскому времени.

Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть эту игру в вашей стране, а также карту с началом матча в разных частях света.

Армения - Setanta Sports, FastMedia

Азербайджан - Setanta Sports, CBC

Грузия - Setanta Sports, Silknet

Израиль - One

Казахстан - Setanta Sports

Кыргызстан - Setanta Sports

Латвия - Setanta Sports, TV3 Sport

Литва - Setanta Sports, TV3 Sport

Молдова - Setanta Sports

Польша - Eleven, Canal+

Таджикистан - Setanta Sports, Varjish

Туркменистан - Setanta Sports

Украина – MEGOGO

Узбекистан - Setanta Sports, NTRC

Эстония - Setanta Sports, TV3 Sport