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Барселона - Реал Мадрид: где и когда смотреть онлайн матч Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 09:19
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Барселона - Реал Мадрид: где и когда смотреть онлайн матч Ла Лиги Фото: laliga.com / Автор неизвестен

В одиннадцатом туре Ла Лиги Испании нас ожидает первое Эль Класико нового футбольного сезона! Барселона подходит к этому матчу в статусе действующего чемпиона страны, но после десяти туров чемпионата каталонцы занимают только третье место в таблице. Реал Мадрид в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Испании и хочет вернуть чемпионский титул: перед началом одиннадцатого тура “меренги” лидеры Ла Лиги.

В последний раз соперники встречались в июле 2023 года во время межсезонья. В Арлингтоне (США) Барса уничтожила своего соперника 3:0 (Дембеле, Лопес, Торрес), а Винисиус в составе Реала еще и не реализовал пенальти.

Однако это была неофициальная игра: сейчас ответственность за результат будет намного больше. Реал отлично знает, как побеждает в Каталонии. В последнем официальном матче между этими соперниками, когда Барса была хозяином поля, завершился победой Реала 4:0.

Матч между Барселоной и Реалом состоится не на Камп Ноу - домашний стадион Барселоны находится на реконструкции. Эту игру примет другая арена Барселоны: Эстадио Олимпико.

Игра начнется в субботу, 28 октября, и начнется в 16:15 по среднеевропейскому времени.

Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть эту игру в вашей стране, а также карту с началом матча в разных частях света.

  • Армения - Setanta Sports, FastMedia
  • Азербайджан - Setanta Sports, CBC
  • Грузия - Setanta Sports, Silknet
  • Израиль - One
  • Казахстан - Setanta Sports
  • Кыргызстан - Setanta Sports
  • Латвия - Setanta Sports, TV3 Sport
  • Литва - Setanta Sports, TV3 Sport
  • Молдова - Setanta Sports
  • Польша - Eleven, Canal+
  • Таджикистан - Setanta Sports, Varjish
  • Туркменистан - Setanta Sports
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан - Setanta Sports, NTRC
  • Эстония - Setanta Sports, TV3 Sport
Фото: FC Barcelona / Автор неизвестен
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Барселона Реал Мадрид Ла Лига Испания
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