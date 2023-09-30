Барселона разорвала отношения с Севильей

Руководство Севильи вчера отказалось посещать традиционный ужин с представителями Барселоны перед матчем, а также отказалось от совместного просмотра матча в специальной ложе. Всё дело в обвинениях бывшего руководства «блаугранас» по «делу Негрейры». Помимо отказа от совместного обеда андалусский клуб также выпустил заявление по поводу резонансного судебного процесса.

В ответ на это Барселона выпустила свое официальное обращение к представителям Севильи.

"Барселона хочет публично продемонстрировать осуждение необоснованной и неуместной атаки Севильи, представители которой отказались принять участие в официальном обеде для директоров клубов перед игрой между двумя командами.

Кроме того, они также отказались от традиционного в таких случаях совместного просмотра матча в ложе для руководства.

Также андалусский клуб опубликовал заявление, в котором выразил «возмущение и осуждение действий бывшего руководства Барселоны в связи с "делом Негрейры".

Барселона считает, что это нападение на каталонский клуб и квалифицирует как неприемлемое правонарушение.

Так называемое "дело Негрейры" не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция Севильи явно предрешает факты, которые еще предстоит установить.

Судебное решение, о котором было сообщено вчера, никоим образом не меняет фактическое и юридическое положение Барселоны. Оно спорное юридически. Оно не является обоснованным доказательственным действием и будет надлежащим образом обжаловано клубом.

Позиция Севильи выглядит нелогичной, учитывая, что, с одной стороны, клуб игнорирует презумпцию невиновности, а с другой – лишает Барселону права на защиту в продолжающемся судебном процессе.

В свете этой неприемлемой и неоправданной позиции Севильи Барселона считает, что все институциональные отношения с севильским клубом будут разорваны до тех пор, пока их нынешняя позиция не будет изменена"