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ВИДЕО. Автогол Рамоса. Барселона минимально обыграла Севилью и вышла в лидеры Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 16:59
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Getty Images/Global Images Ukraine Автогол Рамоса со скидки Ямала. Барселона минимально обыграла Севилью и вышла в лидеры Ла Лиги

29 сентября состоялся матч 8-го тура Ла Лиги между клубами Барселона и Севилья. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

Единственный гол в этом поединке был забит в свои ворота. На 76-й минуте опытный испанский защитник Серхио Рамос, который является живой легендой Реала, отправил мяч в ворота Севильи, записав на свой счет автогол.

Интересно, что Рамос поразил ворота своей команды после скидки перспективного 16-летнего испанца Ламина Ямала.

Сейчас Барселона располагается на 1-й позиции в таблице чемпионата Испании. У команды 20 очков после 8 туров. У ближайших преследователей Жироны и Реала, которые сыграют между собой в 8-м туре 30 сентября, по 19 и 18 пунктов соответственно.

Ла Лига. 29 сентября. 8-й тур

Барселона - Севилья - 1:0

Гол: Серхио Рамос, 76 (автогол)

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