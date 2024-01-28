Барселона пропустила больше всех в 2024 году среди клубов топ-лиг

В 22-м туре испанской Ла Лиги Барселона потерпела поражение на своем поле от Вильярреала со счетом 3:5.

Хави потерпел свое 26-е поражение в качестве главного тренера Барселоны, установив новый антирекорд среди испанских тренеров этой команды по количеству проигрышей. Предыдущий рекорд принадлежал Хуану Хосе Ногесу, который с 1942 по 1944 год проиграл у руля каталонской команды 25 матчей.

Команда пропустила уже 15 мячей в восьми матчах, сыгранных в 2024-м году. Ни одна команда из топ-5 лиг не пропустила больше голов за этот период времени – у Севильи 13 пропущенных мячей в шести матчах, а Фрозиноне пропустил 13 в четырех играх.

Интересно, что в текущем сезоне Ла Лиге Барселона пропустила 29 голов в 21-м матче – это восьмой худший показатель в чемпионате. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице. Следующий матч запланирован на 31 января, когда Барселона сыграет дома против Осасуны.