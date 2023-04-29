“Барселона” продолжает работу по возвращению Месси

“Барселона” продолжает работу по возвращению Лионеля Месси в свой состав.

Как сообщает инсайдер Вероника Брунати, в каталонском клубе ждут одобрения руководства Ла Лиги для завершения сделки.

Переговоры между сторонами начнутся только после того, как Ла Лига подтвердит согласие на переход 35-летнего южноамериканского футболиста. Сам Месси готов принять любые условия, которые ему предложит руководство каталонского клуба.

Сообщается, что для подписания Лео каталонцам придется избавиться от нескольких игроков и уменьшить зарплатную ведомость.