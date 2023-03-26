"Барселона" приняла решение по Альбе

“Барселона” может продлить контракт с защитником Жорди Альбой, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб попросит футболиста пойти на значительное снижение зарплаты. Но если с игроком не удастся договориться, то клуб может пойти на разрыв контракта.

В нынешнем сезоне 34-летний Альба провел за “Барселону” 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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