"Барселона" определилась с ценой на защитника Кристенсена

"Барселона" определилась с ценой на датского защитника Андреаса Кристенсена, которым интересуется “Интер”, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб не хочет расставаться с футболистом, но может задуматься о его продаже, если получит предложение в размере 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Кристенсен провел за “Барселону” 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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