Пирло уволили из турецкого клуба

Андреа Пирло покинул пост главного тренера "Фатих Карагюмрюк" по обоюдному согласию сторон.

Об этом 24 мая сообщили на официальном сайте клуба.

Пирло возглавлял команду с лета 2020 года. Он перебрался в Турцию после работы в "Ювентусе".

По итогам 33 туров национального первенства "Фатих Карагюмрюк" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.