Барселона определилась с главным претендентом на замену Хави Эрнандеса

Совсем недавно главный тренер Барселоны Хави Эрнандес сделал заявление, что принял решение покинуть клуб по окончанию сезона.

Руководство каталонского клуба уже начало искать замену в тренерское кресло. По сообщениям DailyMail, из всего списка кандидатов главным претендентом является действующий наставник Брайтона Роберто Де Дзерби.

Контракт Де Зерби с «Чайками» рассчитан до 2026 года, но его впечатляющее начало тренерской карьеры на южном побережье Англии вызвало интерес со стороны других клубов по всей Европе.

Diario Sport утверждает, что президент Барсы Жоан Лапорта запросил профиль 44-летнего Де Дзерби в рамках плана по замене Хави. Считается, что Лапорте нравится, как Де Зерби обращается со своими игроками, а также его личное поведение, а агенты тренера недавно побывали в столице Каталонии.

Несмотря на его контракт до 2026 года, «Чайки» строят планы действий на случай, если их тренер уйдет летом. Ливерпуль и Манчестер Юнайтед также входят в число поклонников стиля итальянца и рассматривают их на замену своим наставникам.