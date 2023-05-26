"Барселона" определилась с будущим Дембеле

"Барселона" планирует продлить контракт с вингером Усманом Дембеле.

Как пишет Mundo Deportivo, футболисту было предложено новое соглашение на четыре года

Напомним, что француз присоединился к "Барселоне" в августе 2017 года и мог покинуть клуб прошлым летом.

В этом сезоне звездный футболист забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 33 матчах за "Барселону".