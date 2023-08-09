"Барселона" объявила о переходе 16-летнего немецкого таланта

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Фрайбурга” и юношеской сборной Германии Ноа Дарвиха.

Каталонский клуб заплатил за футболиста 2,5 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Полузащитник подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Сумма отступных в контракте игрока составила один миллиард евро. В ближайшие годы немец будет выступать за “Барселону Б”.

16-летний Дарвих является воспитанником “Фрайбурга”. Он провел за юношескую команду U17 немецкого клуба 23 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Ноа Дарвих выступал за сборные Германии до 16 и до 17 лет. В 2023 году принял участие в юношеском чемпионате Европы, где вместе со сборной до 17 лет стал чемпионом. Всего он провел за сборную Германии U17 16 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач, а также получил две желтые карточки.

Напомним, что “Барселона” в прошлом сезоне стала чемпионом Испании. Таким образом, каталонский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.