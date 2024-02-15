Барселона не исключает продажу одного из своих наибольших талантов

Барселона летом планирует провести серьезную чистку состава, и в клубе появился новый кандидат на выход.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данном этапе Барселона уже не исключает возможность продажи одного из своих наибольших талантов Алехандро Бальде. Однако для этого чемпионы Испании должны получить очень выгодное предложение.

В Барселоне не довольны тем, на каком уровне Бальде провел текущий сезон. 20-летний защитник успел сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забить 1 гол и отметиться 1 ассистом. В конце предыдущего месяца Бальде получил тяжелую травму, из-за которой пропустит не только остаток сезона, но и чемпионат Европы-2024.

Однако возможная продажа Бальде зависит от того, сможет ли Барселона выкупить Жоау Канселу.

Ранее сообщалось про интерес к Бальде со стороны Манчестер Сити и Баварии.