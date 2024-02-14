Барселона выставила на трансфер нападающего, у которого проблемы с одноклубниками

Обстановка в раздевалке Барселоны продолжает наэлектризовываться. Не для всех игроков коллектив является дружным.

По сообщению El Chiringuito TV, не со всеми одноклубниками ладит нападающий Барселоны Роберт Левандовский, который, более того, выставлен на трансфер. Ранее сообщалось, что «блауграна» не будет спешить с отходом 35-летнего поляка и ему самому даст возможность определить своё будущее.

С момента перехода из мюнхенской Баварии нападающий забил 48 голов и отдал 14 результативных передач в 78 матчах за Барселону. Его контракт действителен до лета 2026 года. В нынешнем сезоне поляк забил 15 голов и отдал шесть ассистов в 32 матчах в составе «блаугранас».

Команда Левандовского, которая является действующим чемпионом Испании, в нынешней кампании Ла Лиги идёт на третьем месте, уступая лидерам из мадридского Реала десять очков.