"Барселона" может отказаться от опытного футболиста ради финансового фейр-плей

"Барселона" пытается сократить затраты на зарплатный фонд клуба, из-за чего команду может покинуть опытный защитник Жорди Альба.

В настоящее время зарплатный фонд "блауграны" составляет 648 миллионов евро, а чтобы соответствовать лимиту Ла Лиги, его нужно сократить на 200 миллионов евро.

Если этого не сделать, то у “Барсы” не будет права регистрировать новых футболистов.

Что касается Альбы, то он потерял место в составе. Интересно, что по условиям контракта в следующем сезоне клуб должен выплатить защитнику около 38 миллионов евро зарплаты.