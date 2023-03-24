"Барселона" хочет снизить зарплаты двум основным игрокам

“Барселона” планирует сократить зарплатную ведомость, сообщает AS.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба ведет переговоры о снижении зарплаты с голкипером Марком-Андре тер Штегеном и полузащитником Френки де Йонгом.

Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги не разрешает каталонцам покупать новых игроков летом из-за финансовых проблем.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за “Барселону” 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 30-летнего тер Штегена 37 матчей и 26 пропущенных мячей.

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