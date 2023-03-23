"Атлетико" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

Мадридский “Атлетико” проявляет интерес к защитнику бильбаоского “Атлетика” Иньиго Мартинеса, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, “матрасники” намерены подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с клубом из Бильбао. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что Мартинес уже договорился о переходе в “Барселону”.

В нынешнем сезоне 31-летний Мартинес провел за “Атлетик” 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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