“Барселона” готова провести громкий обмен с "Арсеналом"

“Барселона” готова обменять своего вингера Ансу Фати на капитана “Арсенала” Мартина Эдегора.

Как пишет El Nacional, в каталонском клубе все еще хотят сохранить испанца в команде, но готовы рассмотреть вариант с таким обменом.

Напомним, что в услугах норвежца из “Арсенала” также были заинтересованы ПСЖ и “Бавария”.

Соглашение 24-летнего полузащитника с лондонским клубом действует до 2025 года.

В текущем сезоне Эдегор принял участие в 43 матчах ,в которых забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.