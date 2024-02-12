Барселона думает пригласить на должность тренера бывшего футболиста Реала

Барселона думает пригласить на пост главного тренера Байер Леверкузена Хаби Алонсо, сообщает Sport.es

Как информируют источники, каталонцам нравится его стиль тренерской работы. Барселона думает опередить Ливерпуль и Реал Мадрид и первыми предложить Хаби Алонсо в свой клуб. Сине-гранатовые понимают, что он бывший игрок Реал Мадрида, но "сливочным" пока тренер не нужен. Ливерпуль будет искать нового руководителя после ухода Клоппа.

Напомним, что еще одним кандидатом, который попал в шорт-лист Блаугранас, является наставник Спортинга Рубен Аморим. В этом случае каталонский клуб может столкнуться с серьезным препятствием.

Дело в том, что клаусула в соглашении Аморима составляет 30 миллионов евро, а его контракт со Спортингом недавно был продлен до 2026 года. А руководство блаугранас не горит желанием выплачивать компенсацию за нового тренера.