Барселона думает над подписанием левого вингера. Известно, какие варианты рассматривают

В Барселоне проблемы с флангами атаки и имеет дисбаланс на флангах, поэтому хочет подписать левого вингера летом, сообщает Mundo Deportivo.

Как стало известно источникам, каталонскому клубу нужен чистый левый вингер. Также сообщают, что Барселона уже отказалась от варианта с Мохамедом Салахом из Ливерпуля из-за слишком высокой стоимости. Теперь они пристально следят за представителем Арсенала Габриэлем Мартинелли, имеют интерес к Хвичи Кварацхелии из Наполи и рассматривают флангового нападающего Брайтона Каору Митому.

Кроме этого, они думают над запасным вариантом - возвращение из аренды Ансу Фати, который сейчас играет в Брайтоне. Однако, этот вариант не является приоритетным для каталонцев.

Напомним, что Барселона летом планирует провести серьезную чистку состава, и в клубе появился новый кандидат на выход. Как сообщает Mundo Deportivo, на этом этапе Барселона уже не исключает возможность продажи одного из своих величайших талантов Алехандро Бальде. Однако для этого чемпионы Испании должны получить очень выгодное предложение.