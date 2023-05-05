"Байер" потерпел поражение в домашнем матче Бундеслиги

В матче 31-го тура чемпионата Германии “Байер” на своем поле проиграл “Кельну” со счетом 1:2.

Победу гостям принес дубль Дэви Зельке. У хозяев отличился Амин Адли.

“Кельн”, набрав 38 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Байер” с 48 очками остался на шестой позиции.

“Байер” – “Кельн” - 1:2 (1:2)

Голы: Зельке, 14 - 0:1, Адли, 28 - 1:1, Зельке, 36 - 1:2

“Байер”: Градецки, Фримпонг, Та (Азмун, 81), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Паласиос, 57), Андрих, Амири (Гложек, 57), Виртц, Диаби, Адли.

“Кельн”: Швэбе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 65), Схири, Любичич (Хусейнбашич, 86), Майна (Адамян, 86), Тильманн (Олесен, 65), Зельке (Тиггес, 71).

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