Азар имеет два варианта продолжения карьеры

Бельгийский полузащитник Эден Азар пока не определился со своей дальнейшей карьерой.

Сейчас 32-летний футболист рассматривает два возможных варианта развития событий: первый - переход в американский клуб “Ванкувер Уайткепс”, а второй - завершение карьеры в этом году.

Напомним, что “Реал” досрочно расторг трудовое соглашение с Азаром этим летом.

Всего в составе “Реала” бельгиец провел четыре сезона, сыграв 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 результативных передач.