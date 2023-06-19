"Аякс" договорился о переходе полузащитника "Ромы"
Новости футбола Сегодня, 06:10
Фото: инстаграм Беньямина Тахировича/Автор неизвестен
Пресс-служба амстердамского “Аякса” на официальном сайте объявила о договоренности по трансферу полузащитника римской “Ромы” и сборной Боснии и Герцеговины Беньямина Тахировича.
Сумма трансфера составит 8,5 миллионов евро. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, 20-летний босниец подпишет с “Аяксом” долгосрочный контракт.
Тахирович перешел в “Рому” зимой 2021 года из “Васалунда” за 204 тысячи евро. Всего он провел за итальянский клуб 13 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. За сборную Боснии и Герцеговины сыграл три матча.
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