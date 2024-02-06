Атлетико зимой хотел заполучить нидерландского полузащитника

В зимнее трансферное окно мадридский Атлетико подписал 18-летнего полузащитника Антверпена Артура Вермеерена, но «матрасники» детально изучают рынок стран Бенилюкса и зимой хотели пригласить ещё одного игрока оттуда.

По сообщению Atleti Universe, взгляд Диего Симеона пал на 24-летнего нидерландского полузащитника Фейеноорда Матса Виффера, но оформить трансфер зимой не получилось.

Причины разнятся: одни сообщают, что Виффера якобы не пустил сам роттердамский клуб, другие – что якобы сам игрок хотел остаться в Нидерландах, чтобы не потерять место в сборной накануне Евро-2024.

Но теперь же у Атлетико может появиться конкурент в виде Барселоны, ведь в национальной команде полузащитник нередко играет рядом с Фрэнки де Йонгом и в «блаугранас» могут попробовать создать эту пару уже на клубном уровне.

Виффер дебютировал за сборную Нидерландов в марте 2023 года и с того времени провёл семь матчей за национальную команду. На клубном уровне в этом сезоне он провёл 28 матчей за Фейеноорд, в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами.