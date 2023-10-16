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Атлетико назвал цену на Жоау Феликса. Барселона предложит другой вариант

Новости футбола Сегодня, 13:36
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Атлетико назвал цену на Жоау Феликса. Барселона предложит другой вариант Фото: matchtv.ru/Автор неизвестен

«Атлетико» хотел бы получить 80 млн евро за Жоау Феликса, сообщает Diario Sport. Но мадридский клуб готов пойти на определенные уступки, зная о финансовых проблемах «Барселоны». Каталонский клуб может выплатить эту сумму тремя траншами, но каждый из них должен составить не менее 25 млн евро.

Вопрос выкупа контракта Жоау Феликса станет для «Барселоны» актуальным летом 2024 года, когда завершится его арендный договор. Впрочем, 80 млн евро - большая сумма для «блаугранас» при любой структуре платежей. Поэтому «Барселона» предложит «Атлетико» вариант с новой арендой Жоау Феликса и трансфером за 40 млн евро летом 2025 года.

Источник считает, что мадридцев такое предложение может устроить. Во-первых, «Атлетико» понимает, что Жоау Феликс не хочет играть за них. Во-вторых, отношения между клубами улучшились в последнее время, ведь ранее «Атлетико» и «Барселоне» удалось согласовать полноценный трансфер Антуана Гризманна в мадридскую команду.

Ранее стало известно, какой будет новая стратегия «Барселоны» по поводу зарплат игроков первой команды.

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