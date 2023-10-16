У Барселоны будет новая стратегия по зарплатам. Известны расценки

«Барселона» планирует продолжить сокращение расходов, чтобы уменьшить свои огромные долги. Каталонский клуб определился с новой стратегией в отношении зарплат футболистов первой команды, сообщает Diario Sport.

Костяк основного состава составят игроки, зарплата которых будет составлять 4-5 млн евро в год. В приоритете окажутся молодые футболисты, ведь их финансовые аппетиты еще не станут максимальными. Однако для четырех-пяти выдающихся футболистов в «Барселоне» предусмотрят зарплаты выше нового стандарта. Но эта зарплата не будет превышать 10 млн евро в год.

Огромные расходы на зарплату футболистов первой команды стали одной из главных причин того, что «Барселона» оказалась в огромных долгах. Именно так бывший президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу добивался симпатий со стороны так называемых «сенаторов» - Лионеля Месси, Жерара Пике, Серхио Бускетса, Жорди Альбы и других футболистов, которые долго играли за «блаугранас».

Ранее стало известно, что «Барселона» хотела бы приобрести вингера «Брайтона» Кауро Митому.