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У Барселоны будет новая стратегия по зарплатам. Известны расценки

Новости футбола Сегодня, 12:43
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
У Барселоны будет новая стратегия по зарплатам. Известны расценки Фото: sb.by/Автор неизвестен

«Барселона» планирует продолжить сокращение расходов, чтобы уменьшить свои огромные долги. Каталонский клуб определился с новой стратегией в отношении зарплат футболистов первой команды, сообщает Diario Sport.

Костяк основного состава составят игроки, зарплата которых будет составлять 4-5 млн евро в год. В приоритете окажутся молодые футболисты, ведь их финансовые аппетиты еще не станут максимальными. Однако для четырех-пяти выдающихся футболистов в «Барселоне» предусмотрят зарплаты выше нового стандарта. Но эта зарплата не будет превышать 10 млн евро в год.

Огромные расходы на зарплату футболистов первой команды стали одной из главных причин того, что «Барселона» оказалась в огромных долгах. Именно так бывший президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу добивался симпатий со стороны так называемых «сенаторов» - Лионеля Месси, Жерара Пике, Серхио Бускетса, Жорди Альбы и других футболистов, которые долго играли за «блаугранас».

Ранее стало известно, что «Барселона» хотела бы приобрести вингера «Брайтона» Кауро Митому.

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