"Атлетик" одержал победу в домашнем матче Ла Лиги

В матче 35-го тура чемпионата Испании “Атлетик” Бильбао на своем поле обыграл “Сельту” Виго со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Иньяки Уильямса и Алекса Беренгера. У гостей отличился Йорген Ларсен.

“Атлетик”, набрав 50 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Сельта” с 39 очками осталась на 13-м месте.

“Атлетик” – “Сельта” - 2:1 (1:0)

Голы: Уильямс, 5 - 1:0, Ларсен, 50 - 1:1, Беренгер, 54 - 2:1

“Атлетик”: Унаи Симон, Де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче, Дани Гарсия (Саррага, 82), Сансет, Уильямс (Эррера, 59; Весга, 75), Муниаин (Рауль Гарсия, 83), Уильямс (Аду, 83), Беренгер.

“Сельта”: Вильяр, Васкес (Мингеса, 46), Нуньес, Айду, Галан, Серви (Родригес, 46), Оскар Родригес, Бельтран (Де Ла Торре, 24), Вейга (Пасиенсия, 77), Карлес Перес, Ларсен (Сеферович, 61).

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