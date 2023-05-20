"Жирона" Цыганкова проиграла "подводникам" в матче Ла Лиги

В матче 35-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” на выезде обыграл “Жирону” со счетом 2:1.

Победу “подводникам” принесли голы Йереми Пино и Жерара Морено. У жиронцев отличился Давид Лопес.

Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков провел весь матч, но не отметился результативными действиями.

"Вильярреал", набрав 60 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Жирона” с 48 очками осталась на седьмой позиции.

“Жирона” – “Вильярреал” - 1:2 (1:1)

Голы: Пино, 9 - 0:1, Лопес, 24 - 1:1, Морено, 90 - 1:2

“Жирона”: Гассанига, Мартинес, Хуанпе, Буэно, Мигель Гутьеррес (Хави, 78), Давид Лопес (Эррера, 59), Ян Коуто (Рейньер, 72), Мартин, Рикельме, Цыганков, Кастельянос (Стуани, 59).

“Вильярреал”: Рейна, Фойт (Фемения, 68), Манди, Куэнка, Педраса (Альберто Морено, 63), Капу, Алекс Баэна, Пино (Тригерос, 80), Терратс (Ло Чельсо, 62), Чуквуэзе (Жерар Морено, 62), Джексон.

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