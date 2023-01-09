"Аталанта" одержала гостевую победу в Серии А

В матче 17-го тура чемпионата Италии “Аталанта” на выезде обыграла “Болонью” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Тена Копмейнерса и Расмуса Хейлунда. У хозяев отличился Риккардо Орсолини.

“Аталанта”, набрав 31 очко, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. “Болонья” с 19 очками осталась на 12-й позиции.

“Болонья” – “Аталанта” - 1:2 (1:0)

Голы: Орсолини, 6 - 1:0, Копмейнерс, 47 - 1:1, Хейлунд, 58 - 1:2

“Болонья”: Скорупски, Пош (Камбьязо, 82), Сумаоро, Лукуми, Ликояннис, Медель (Схаутен, 69), Сориано (Эбишер, 69), Домингес, Фергюсон (Пююхтя, 69), Сансоне, Орсолини.

“Аталанта”: Муссо, Хатебур (Дзаппакоста, 46), Паломино (Демирал, 77), Толои (Джимшити, 88), Скальвини, Руджери, де Рон, Пашалич (Бога, 46), Копмейнерс, Сапата (Эдерсон, 56), Хейлунд.

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