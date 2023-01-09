"Ницца" уволила главного тренера

Пресс-служба “Ниццы” на официальном сайте объявила об увольнении Люсьена Фавра с поста главного тренера.

Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления команды в нынешнем сезоне. После 17 туров “Ницца” занимает лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Временно исполнять обязанности тренера будет Дидье Дигар.

65-летний Фавр тренировал “Ниццу” с лета 2022 года. Ранее он возглавлял “Эшаллан”, “Ивердон”, “Серветт”, “Цюрих", “Герту”, менхенгладбахскую “Боруссию” и дортмундскую “Боруссию”.

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