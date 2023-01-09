Гарет Бэйл завершил карьеру: все достижения игрока

Известный валлийский футболист Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.

“Я сообщаю о завершении карьеры. Это решение я тщательно обдумал. Мне повезло осуществить свою мечту. Я занимался любимым видом спорта, которые подарил мне одни из лучших моментов в жизни. Я благодарен всем тем людям, которые сыграли свою роль в этом приключении. Теперь я с нетерпением двигаюсь к следующему этапу в моей жизни. Время перемен, шанс для нового приключения", – написал Бэйл в своем твиттере.

33-летний Бэйл выступал за “Саутгемптон”, “Тоттенхэм”, “Реал” и “Лос-Анджелес”. За сборную Уэльса сыграл 111 матчей и забил 41 гол. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка МЛС.

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