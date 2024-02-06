Астон Вилла в ближайшее время продлит контракт с одним из лидеров

Один из лидеров Астон Виллы Леон Бэйли в ближайшее время подпишет новый контракт со своим клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение с 26-летним фланговым нападающим будет рассчитано до лета 2027 года, тогда действующий контракт истекает в июне следующего года.

🟣🔵 Leon Bailey will sign soon his new contract at Aston Villa as documents are being reviewed between both parties.



It will be time to sign in the next days. 🇯🇲



Understand new deal likely to be valid until 2027. pic.twitter.com/WRwzDeZCCb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2024

Бэйли перешел в Астон Виллу летом 2021 года из Байера за 32 миллиона евро. В текущем сезоне на счету ямайского футболиста 10 голов и 9 ассистов в 31 матче во всех турнирах.

Астон Вилла после 23 туров английской Премьер-лиги неожиданно занимает четвертое место с 46 очками в активе.

Завтра Астон Вилла сыграет матч-переигровку 1/16 финала Кубка Англии против Челси, а в воскресенье дома сразится с Манчестер Юнайтед в 24-м туре Премьер-лиги.