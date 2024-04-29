Астон Вилла отблагодарит Эмери за продленный контракт громкими трансферами летом

Недавно главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери продлил контракт с «виллианами» до 2027 года, что подчеркивает намерения специалиста продолжать построение большого проекта в Бирмингеме. Не отстает от амбиций своего тренера и клуб, который готов дать ему то, что он хочет.

Так, уверенность в завтрашнем дне, как считает GiveMySport, может позволить «виллианам» провести громкую трансферную кампанию летом. У Астон Виллы на горизонте попадание в Лигу чемпионов, что может выступить козырной картой в переговорах с потенциальными новичками.

Так, «виллианы» нацелились на подписание вингера Атлетик Бильбао Нико Уильямса, так как считают, что они находятся в сильной позиции, чтобы проверить его лояльность к клубу своего детства.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла активно изучает итальянский рынок, где следит за тремя правыми защитниками, а также интересуется двумя игроками атакующего плана из турецкого Бешикташа.