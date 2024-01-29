Артета успокоил болельщиков Арсенала на фоне слухов про его переход в Барселону

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал слухи о том, что он якобы размышляет о варианте с уходом из стана «канониров» в каталонскую Барселону.

Как передаётSportBible, эти заявления самого испанца очень расстроили:

«Нет, это абсолютный фейк, что я прочитал вчера. Я не знаю, откуда это берётся, и я через это очень расстроен. Я не могу поверить в это. Я не знаю, откуда это взялось, я думаю, мы должны быть очень внимательны с тем, что мы говорим, особенно, когда-то говорите про личные вещи».

Артета так же рассказал о причинах своего расстройства:

«Одно вытекает из другого. Прежде всего, я очень осторожен, когда публично говорю о своих личных вещах. Когда кто-то делает заявление о том, что мы сделали лично. Во-вторых, я не думаю, что кто-то заслуживает таких новостей. Я всегда говорил совершенно противоположное. Вот почему я расстроен».

Напомним, что по окончанию сезона Барселона сменит тренера. Нынешний наставник каталонцев Хави оставит команду по окончанию сезона.