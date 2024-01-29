EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Артета успокоил болельщиков Арсенала на фоне слухов про его переход в Барселону

Артета успокоил болельщиков Арсенала на фоне слухов про его переход в Барселону

Новости футбола Сегодня, 09:06
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Артета успокоил болельщиков Арсенала на фоне слухов про его переход в Барселону Артета успокоил болельщиков Арсенала на фоне слухов про его переход в Барселону

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал слухи о том, что он якобы размышляет о варианте с уходом из стана «канониров» в каталонскую Барселону.

Как передаётSportBible, эти заявления самого испанца очень расстроили:

«Нет, это абсолютный фейк, что я прочитал вчера. Я не знаю, откуда это берётся, и я через это очень расстроен.

Я не могу поверить в это. Я не знаю, откуда это взялось, я думаю, мы должны быть очень внимательны с тем, что мы говорим, особенно, когда-то говорите про личные вещи».

Артета так же рассказал о причинах своего расстройства:

«Одно вытекает из другого. Прежде всего, я очень осторожен, когда публично говорю о своих личных вещах. Когда кто-то делает заявление о том, что мы сделали лично.

Во-вторых, я не думаю, что кто-то заслуживает таких новостей. Я всегда говорил совершенно противоположное. Вот почему я расстроен».

Напомним, что по окончанию сезона Барселона сменит тренера. Нынешний наставник каталонцев Хави оставит команду по окончанию сезона.

Популярные новости
Защитник Барселоны пропустит Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 08:33 Защитник Барселоны пропустит Евро-2024
Daily Weekend. Хави и Клопп уходят, клуб из шестого дивизиона переписывает историю футбола Новости футбола Сегодня, 07:08 Daily Weekend. Хави и Клопп уходят, клуб из шестого дивизиона переписывает историю футбола
Это было бы очень неожиданно. Назвали имя еще одного кандидата на смену Хави Новости футбола Сегодня, 05:36 Это было бы очень неожиданно. Назвали имя еще одного кандидата на смену Хави
ВИДЕО. Что случилось со звездой футбола? Располнейвший Неймар посетил вечеринку Ромарио Новости тенниса Сегодня, 04:48 ВИДЕО. Что случилось со звездой футбола? Располнейвший Неймар посетил вечеринку Ромарио
Это какой-то флешмоб? Еще один топ-тренер думает об уходе после финиша сезона Новости футбола Сегодня, 02:57 Это какой-то флешмоб? Еще один топ-тренер думает об уходе после финиша сезона
Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом Новости футбола Вчера, 03:36 Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:55 Лидер Ливерпуля не уверен в своём будущем в команде после отхода Клоппа Новости футбола Сегодня, 08:33 Защитник Барселоны пропустит Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 07:59 Наибольший талант Ньюкасла продлил контракт с клубом Новости футбола Сегодня, 07:51 Неясность вокруг имени нового тренера может вынудить Ливерпуль отказаться от трансфера Новости футбола Сегодня, 07:30 ПСЖ отдал своего таланта в аренду португальскому клубу Новости футбола Сегодня, 07:08 Daily Weekend. Хави и Клопп уходят, клуб из шестого дивизиона переписывает историю футбола Новости баскетбола Сегодня, 07:02 Дюрэнт преодолел отметку в 28 000 очков за карьеру в НБА Новости футбола Сегодня, 06:16 Фенербахче объявил об аренде защитника Атлетико Новости футбола Сегодня, 05:36 Это было бы очень неожиданно. Назвали имя еще одного кандидата на смену Хави Новости тенниса Сегодня, 05:05 Синнер прокомментировал суперкамбек в финальном матче Australian Open 2024
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Катар – Палестина прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Галатасарай – Газиантеп прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Трабзонспор – Касымпаша прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Эштрелла Амадора – Бенфика прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Вальядолид – Расинг прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Блэкберн - Рексем прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Бордо – Анже прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Салернитана - Рома прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Сенегал - Кот-д'Ивуар прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Спортинг – Каса Пиа прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года