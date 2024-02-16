Арсенал установил заоблачный ценник на свою главную звезду

Если кто-то захочет купить вингера Арсенала Букайо Саку, то потенциальному покупателю придётся выложить за него приличную сумму.

По сообщению FootballInsider, «канониры» оценивают свою главную звезду в районе 150-200 миллионов фунтов, но пока что нет ни малейшего намёка на то, что с 22-летним игроком на «Эмирейтс» решаться попрощаться.

В ближайшие годы Арсенал будет бороться за титулы, Микель Артета выстроил систему вокруг 22-летнего вингера и будет продолжать рассчитывать на его присутствие в составе.

Однако если Сака станет доступен, несколько команд смогут заплатить за него 150-200 миллионов фунтов стерлингов и будут следить за ситуацией.

Букайо в нынешнем сезоне провел 31 матч за Арсенал, в которых отметился 26 результативными действиями: по 13 голов и ассистов.Transfermarktоценивает игрока в 120 миллионов евро.