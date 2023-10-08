Сака и Мартинелли могут усилить Арсенал в сегодняшнем матче против Манчестер Сити

Букайо Сака близок к возвращению в Арсенал после травмы, полученной в матче против Ланса в Лиге чемпионов и уже принял участие в тренировке команды. Габриэль Мартинелли также восстанавливается после травмы и может сыграть в составе «канониров» в сегодняшнем матче.

Сака был вынужден покинуть поле на 34-й минуте матча Лиги чемпионов против Ланса на этой неделе. В пятницу Микель Артета оценил его состояние как «спорное». Но уже вчера английский нападающий был замечен на общей тренировке команды.

Мартинелли получил травму 17 сентября в матче против Эвертона. Как оказалось, позже, это было повреждение подколенного сухожилия, и он уже пропустил последние пять игр команды.

В прошлом сезоне Букайо Сака провел 48 матчей в составе Арсенала, забил пятнадцать голов и отдал двенадцать результативных передач. У Габриэля Мартинелли в прошлом сезоне 38 игр за «канониров», пятнадцать голов и семь ассистов.

На данный момент Арсенла занимает третью строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Отставание от лидера – Тоттенхэма в три бала, а на втором месте располагается Манчестер Сити с отрывом в одно очко. Матч Арсенал – Манчестер Сити пройдет уже сегодня.

Напомним, вчера тренер «горожан» Пеп Гвардиола сказал, что матч против Арсенала не является ключевым для его команды.