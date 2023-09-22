Арсенал сообщил о продлении контракта с капитаном команды

В пресс-службе «Арсенала» сообщили важную для болельщиков новость. Контракт с командой продлил полузащитник Мартин Эдегор.

По данным сайта команды, 24-летний футболист подписал долгосрочное соглашение, которое будет действовать до 2028 года.

Мартин Эдегор присоединился к «Арсеналу» в январе 2021 года на правах аренды из «Реала» Мадрида. Сейчас он проводит свой четвертый сезон в команде.

“Прошлый сезон был особенно впечатляющим для норвежского полузащитника, который стал лучшим игроком сезона в «Арсенале» после блестящей кампании с 15 забитыми голами в Премьер-лиге”, - говорится в сообщении клуба.

Выступления Мартина позволили ему попасть в число номинантов на звание Лучшего игрока сезона Премьер-лиги, Лучшего молодого игрока сезона Премьер-лиги и Лучшего футболиста FWA.

Кроме того, норвежца признавали лучшим игроком месяца английской Премьер-лиги в ноябре-декабре 2022 года.

Напомним, что с прошлого сезона Эдегор является капитаном “Арсенала” и одним из лидеров команды.