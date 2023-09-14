Арсенал столкнулся с трудностями при переговорах с капитаном команды

Вице-чемпион Англии "Арсенал" никак не может завершить переговоры о продлении контракта с полузащитником Мартином Эдегором. Отметим, что норвежский футболист является капитаном лондонского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры продвигаются оптимистично, хотя уже долгое время стороны никак не могут прийти к соглашению.

Мартин Эдегор выступает за команду из Англии с 2021 года. До этого он представлял мадридский “Реал”. За норвежца “канониры” заплатили 35 миллионов евро, а его контракт рассчитан до лета 2024 года.

На данный момент оценочная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний норвежец был ключевым игроком “Арсенала". Он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 голевых передач. В текущем сезоне норвежский хавбек уже сыграл 4 матча и забил 2 гола.

По итогам четырех туров "Арсенал" расположился на пятой строчке турнирной таблицы 10 очками. Лидером является действующий чемпион “Манчестер Сити”.