"Арсенал" продлил контракт с главной звездой клуба

Вингер “Арсенала” Букайо Сака заключил новый долгосрочный контракт с командой.

По сообщению авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб договорился о продлении соглашения с 21-летним футболистом ещё в феврале, а в настоящее время Сака официально подписал трудовое соглашение.

В составе “Арсенала” молодой англичанин провел 178 матчей, забил 37 голов и отдал 40 результативных передач.

Официально о продлении контракта с полузащитником клуб объявит в ближайшее время.