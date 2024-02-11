Арсенал идет по курсу 1935 года. Тогда Канониры стали чемпионами Англии
Новости футбола Сегодня, 11:45
Арсенал повторил свой результат 1935 года. Тогда Канониры стали чемпионами Англии
В воскресенье, 11 февраля, Арсенал уничтожил Вест Хэм (6:0), забив в ворота соперника шесть безответных мячей.
Интересно, что Канониры выиграли четыре стартовых матча в календарном году в чемпионате впервые с далекого 1935-го года. По итогам сезона 1934/35 Арсенал стал чемпионом Англии.
Победу Арсеналу на стадионе “Лондон” принесли точные удары Вильяма Салиба, Габриэла, Леандро Троссара и Деклана Райса. Также дубль оформил Букайо Сака.
Команда Микеля Артеты с 52 очками занимает третью строчку в таблице АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на два балла. 17 февраля Канониры сыграют против Бернли.
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