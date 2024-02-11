Арсенал идет по курсу 1935 года. Тогда Канониры стали чемпионами Англии

В воскресенье, 11 февраля, Арсенал уничтожил Вест Хэм (6:0), забив в ворота соперника шесть безответных мячей.

Интересно, что Канониры выиграли четыре стартовых матча в календарном году в чемпионате впервые с далекого 1935-го года. По итогам сезона 1934/35 Арсенал стал чемпионом Англии.

The last time this happened, Arsenal won the league... 👀



They’ve won their first four games of a calendar year for the first time since 1935 🔥#WHUARS pic.twitter.com/Z0v57nKQog — BBC Sport (@BBCSport) February 11, 2024

Победу Арсеналу на стадионе “Лондон” принесли точные удары Вильяма Салиба, Габриэла, Леандро Троссара и Деклана Райса. Также дубль оформил Букайо Сака.

Команда Микеля Артеты с 52 очками занимает третью строчку в таблице АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на два балла. 17 февраля Канониры сыграют против Бернли.