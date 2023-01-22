Арсенал покупает 22-летнего защитника сборной Польши

Хавбек “Специи” Якуб Кивер сменит клуб уже этой зимой.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, польский футболист в шаге от перехода в “Арсенал”.

По его информации, 22-летний игрок сборной Польши уже завершил медосмотр.

Ожидается, что он подпишет с лондонским клубом контракт на 5,5 лет.

По данным СМИ, за поляка “канониры” отдадут около 25 миллионов евро.