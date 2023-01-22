Арсенал покупает 22-летнего защитника сборной Польши
Новости футбола Сегодня, 05:28
Фото: твиттер сборной Польши/Автор неизвестен
Хавбек “Специи” Якуб Кивер сменит клуб уже этой зимой.
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, польский футболист в шаге от перехода в “Арсенал”.
По его информации, 22-летний игрок сборной Польши уже завершил медосмотр.
Ожидается, что он подпишет с лондонским клубом контракт на 5,5 лет.
По данным СМИ, за поляка “канониры” отдадут около 25 миллионов евро.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола 20 янв 2023, 16:42 "Ювентус" лишен 15 очков в Серии А
Новости футбола 20 янв 2023, 16:31 "Бавария" упустила победу над "РБ Лейпциг"
Новости футбола 20 янв 2023, 12:30 "Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/4 финала Кубка Испании
Новости футбола 20 янв 2023, 12:15 "Арсенал" купил полузащитника сборной Бельгии
Новости футбола 20 янв 2023, 09:06 “Атлетико” подписал Депая (фото)
Новости футбола 19 янв 2023, 17:03 "Реал" одержал фантастическую победу в Кубке Испании
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:41 "Интер" собирается переманить игрока "Ромы" Новости футбола Сегодня, 05:28 Арсенал покупает 22-летнего защитника сборной Польши Новости футбола Сегодня, 05:15 Наставник "Челси" высказался об активности клуба на трансферном рынке Новости футбола Сегодня, 04:51 "Реал" отдалился от трансфера Мбаппе Новости футбола Сегодня, 04:28 Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, хочет, чтобы он сел в тюрьму Новости футбола Сегодня, 04:19 Конте по окончании сезона может сменить место работы Новости футбола Вчера, 16:00 Шкриньяр потребовал супербонус за переход в ПСЖ Новости футбола Вчера, 15:32 "Атлетико" одержал крупную победу в Ла Лиге Новости футбола Вчера, 15:27 "Наполи" обыграл аутсайдера Серии А Новости футбола Вчера, 15:22 Семь голов: "Кельн" уничтожил "Вердер" в Бундеслиге
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Боруссия (Менхенгладбах) - Байер прогноз и ставка на матч Бундеслиги 1 Германии 22 января 2023 года Футбол Сегодня Ювентус - Аталанта прогноз и ставка на матч Серии А 22 января 2023 года Футбол 23 янв 2023 Болонья - Кремонезе прогноз и ставка на матч Серии А 23 января 2023 года Футбол 23 янв 2023 Интер - Эмполи прогноз и ставка на матч Серии А 23 января 2023 года