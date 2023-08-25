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Арсенал нашел замену травмированному Тимберу в Серии А

Новости футбола Сегодня, 01:35
Арсенал нашел замену травмированному Тимберу в Серии А Фото: инстаграм Перра Схюрса/Автор неизвестен

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к голландскому защитнику туринского “Торино” Перру Схюрсу, сообщает Torino Granata.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “канониров” рассматривает кандидатуру Схюрса в качестве замены голландскому травмированному защитнику Юрриену Тимберу, который получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и выбыл из строя на срок от шести до восьми месяцев.

23-летний Схюрс выступает за “Торино” с лета 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из амстердамского “Аякса”. Сумма трансфера составила девять миллионов 400 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Турина 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года с возможностью продления еще на один год. Ранее он также играл за “Фортуну” (Ситтард).

Схюрс с 2018 по 2021 год играл за молодежную сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую команду 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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