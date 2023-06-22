"Арсенал" нашел усиление защиты под Лигу чемпионов

"Арсенал" заинтересован в подписании защитника "Аякса" и сборной Нидерландов Юрриена Тимбера.

"Аякс" надеется получить за своего игрока больше €34 млн, что устраивает лондонский клуб.

Контракт Тимбера с "Аяксом" действует до конца июня 2025 года.

В прошлом сезоне он сыграл за свой клуб 47 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что универсальный футболист может закрывать позиции центрального, правого защитника и опорного полузащитника.